Star Wars | Hayden Christensen fez agradecimento especial a Matt Lanter

Recentemente, Hayden Christensen e Matt Lanter se encontraram e o evento está registrado no livro The Dark Side Collection. Na ocasião, o ator de Anakin no live-action entregou uma mensagem emocionante para o intérprete de voz do personagem na série The Clone Wars.

Para saber mais sobre esse emocionante encontro e o que mais foi revelado, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

