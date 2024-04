Star Wars | Ming-Na Wen aborda possibilidade do retorno de Fennec na franquia

Alto contraste

Ming-Na Wen é Fennec Shand em Star Wars Ming-Na Wen é Fennec Shand em Star Wars (O Vício - Séries)

Ming-Na Wen, a atriz que interpreta Fennec Shand em Star Wars, abordou a possibilidade do retorno da personagem na franquia. Em uma entrevista recente, Wen falou sobre a importância de Fennec Shand e como ela ficou feliz em dar vida a uma personagem tão forte e icônica. Saiba mais sobre as declarações de Ming-Na Wen e descubra o que ela revelou sobre o futuro de Fennec Shand no universo de Star Wars consultando a matéria completa no site Séries - O Vício.

