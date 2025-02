Star Wars: Sanctuary — A Bad Batch Novel é anunciado Um novo livro escrito por Lamar Giles O post Star Wars: Sanctuary — A Bad Batch Novel é anunciado apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h47 ) twitter

Bad Batch e Star Wars

Em colaboração com a editora Random House Worlds, a Lucasfilm anunciou Star Wars: Sanctuary — A Bad Batch Novel, um novo livro escrito por Lamar Giles (Fake ID, SPIN).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades do universo Star Wars!

