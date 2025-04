Star Wars: Tales of the Underworld | Série trará três episódios focados em Ventress e três em Cad Bane Animação chega ao Disney+ em 4 de maio O post Star Wars: Tales of the Underworld | Série trará três episódios focados em Ventress e... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h27 ) twitter

Asajj Ventress e Cad Bane

Tales of the Underworld, nova série animada do universo Star Wars, terá seis episódios ao todo, três deles dedicados a Asajj Ventress e três focados em Cad Bane.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades do universo Star Wars!

