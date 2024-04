Steve Carell retorna como Michael Scott em The Office

Alto contraste

A+

A-

Steve Carell como Michael Scott em The Office Steve Carell como Michael Scott em The Office (O Vício - Séries)

Steve Carell está de volta como Michael Scott em uma nova série de The Office. O criador da série terá um colaborador no desenvolvimento do projeto, prometendo trazer de volta toda a comédia e carisma que conquistaram os fãs. A novidade promete agitar o mundo das séries e trazer de volta um dos personagens mais queridos da TV.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• One Piece: A Série | Elenco começa preparação para a 2ª temporada

• The Office | Criador terá colaborador em desenvolvimento da nova série

• Goosebumps | David Schwimmer se junta ao elenco da 2ª temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.