Stranger Things | Gaten Matarazzo revela o que gostaria de ver em temporada final

Alto contraste

A+

A-

Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard em Stranger Things Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard em Stranger Things (O Vício - Séries)

Gaten Matarazzo, um dos astros de Stranger Things, revelou em uma entrevista o que ele gostaria de ver na temporada final da série. O ator, que interpreta o personagem Dustin, compartilhou suas expectativas e deixou os fãs ansiosos para descobrir o desfecho da trama. Saiba mais sobre as declarações de Matarazzo e prepare-se para o desfecho emocionante de Stranger Things consultando a matéria completa no site do nosso parceiro, Séries - O Vício.

Consulte a matéria completa no Séries - O Vício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.