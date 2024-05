O Vício |Do R7

Stranger Things: The First Shadow - Novo trailer oficial é divulgado Stranger Things: The First Shadow ganha trailer oficial e promete muitas emoções para os fãs da série. O novo vídeo revela cenas...

Alto contraste

A+

A-

Stranger Things: The First Shadow ganha trailer oficial e promete muitas emoções para os fãs da série. O novo vídeo revela cenas eletrizantes e mistérios que estão por vir na trama. A expectativa dos espectadores só aumenta com essas novas imagens divulgadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Stranger Things: The First Shadow ganha trailer oficial

• Stranger Things se torna atração da Las Vegas Sphere

• X-Men ’97 se torna a maior aprovação da Marvel no Rotten Tomatoes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.