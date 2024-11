Superman | James Gunn aborda possível série sobre o Planeta Diário Superman | James Gunn aborda possível série sobre o Planeta Diário O Vício|Do R7 26/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Superman e Planeta Diário

Em entrevista com o Collider, James Gunn foi questionado sobre a possibilidade de uma série derivada de Superman sobre o Planeta Diário, ao estilo de The Office. Trata-se, é claro, do jornal onde trabalha Clark Kent (David Corenswet).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Aubrey Plaza celebra parceria com Kathryn Hahn no MCU: “Sonho”

Arcane destaca a Evolução Final em visual inédito

Skeleton Crew | Confira o calendário de episódios da série