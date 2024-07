Temuera Morrison revela expectativas para Boba Fett em The Mandalorian Temuera Morrison, o ator que interpreta Boba Fett em "The Mandalorian", revelou suas expectativas para o futuro do personagem na...

O Vício|Do R7 04/07/2024 - 17h53 (Atualizado em 04/07/2024 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share