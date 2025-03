The Acolyte | Atriz de Vernestra Rwoh apoia lançamento de 2ª temporada Dados recentes mostram que série continua tendo uma grande demanda O post The Acolyte | Atriz de Vernestra Rwoh apoia lançamento de... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h26 ) twitter

Atriz de Vernestra Rwoh em The Acolyte

Recentemente, o Parrot Analytics levantou dados comprovando que The Acolyte permanece com uma grande demanda do público, sugerindo que continuar a série com uma 2ª temporada seria uma ótima opção.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre o apoio da atriz e a demanda pela série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

