The Acolyte: Conheça a nova série de sucesso da franquia Star Wars no Disney+ The Acolyte é a 2ª série de maior sucesso da franquia Star Wars no Disney+. Este novo projeto promete trazer aos fãs uma experiência...

Alto contraste

A+

A-

Osha e Qimir em Star Wars The Acolyte

The Acolyte é a 2ª série de maior sucesso da franquia Star Wars no Disney+. Este novo projeto promete trazer aos fãs uma experiência única e envolvente dentro do universo expandido de Star Wars. Com personagens cativantes e uma trama repleta de mistérios, a série tem conquistado cada vez mais espectadores ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Acolyte é a 2ª série de maior sucesso da franquia Star Wars no Disney+

• Temuera Morrison espera que Boba Fett “roube” um episódio de The Mandalorian

• Demolidor | Nova série pode iniciar gravações da 2ª temporada antes do esperado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.