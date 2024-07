The Acolyte | Descubra a possível conexão com Darth Plagueis e Palpatine A criadora de The Acolyte abordou a chance de conexão entre a série e os personagens Darth Plagueis e Palpatine.Leia a matéria completa...

O Vício|Do R7 11/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 11/07/2024 - 19h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌