The Acolyte | Episódio 4 revela participação especial de Jedi das prequels

Ordem Jedi das prequels

O episódio 4 de "The Acolyte" surpreende os fãs com a participação de um Jedi das prequels, trazendo nostalgia e conexões com a trilogia original. A presença desse personagem icônico promete agitar ainda mais a trama e deixar os espectadores ansiosos para os próximos episódios.

