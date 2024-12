The Acolyte | Jodie Turner-Smith diz que aceitaria retornar para 2ª temporada Atriz não descarta voltar ao universo Star Wars no futuro O post The Acolyte | Jodie Turner-Smith diz que aceitaria retornar para 2ª... O Vício|Do R7 07/12/2024 - 10h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h08 ) twitter

Jodie Turner-Smith em The Acolyte

Muito mal recebida por crítica e público, The Acolyte foi cancelada pela Disney e essa decisão dificilmente será revertida. Jodie Turner-Smith, no entanto, não deixa isso influenciar sua relação com Star Wars.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes!

