The Acolyte revela conexão surpreendente com o nascimento de Anakin Skywalker

star-wars-the-acolyte-anakin-skywalker

O aguardado spin-off de Star Wars, "The Acolyte", promete revelar uma conexão inesperada com o nascimento de Anakin Skywalker. A trama promete surpreender os fãs da saga com reviravoltas e revelações impactantes.

