The Acolyte | Revelação do "Estranho" surpreende fãs A série "The Acolyte" tem deixado os fãs em polvorosa com a revelação do personagem "Estranho". A criadora e ator comentaram sobre...

Alto contraste

A+

A-

The-Acolyte-Estranho

A série "The Acolyte" tem deixado os fãs em polvorosa com a revelação do personagem "Estranho". A criadora e ator comentaram sobre essa reviravolta que promete agitar a trama. O mistério e a expectativa só aumentam em torno do que está por vir nessa história cheia de surpresas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Acolyte | Criadora e ator comentam revelação do “Estranho”

• Rick & Morty | Criador explica por que ápice da 7ª temporada chegou tão cedo

• The Umbrella Academy recebe cartazes inéditos para a última temporada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.