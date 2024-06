O Vício |Do R7

The Acolyte | Revelado o misterioso Lorde Sith O aguardado spin-off de Star Wars, "The Acolyte", promete surpreender os fãs com a revelação de um novo Lorde Sith. A identidade...

Lorde Sith de The Acolyte

O aguardado spin-off de Star Wars, "The Acolyte", promete surpreender os fãs com a revelação de um novo Lorde Sith. A identidade do personagem conhecido como "O Estranho" foi confirmada como sendo um poderoso Sith, trazendo ainda mais mistério e intriga para a trama. A notícia deixou os fãs ansiosos para descobrir mais detalhes sobre esse enigmático vilão.

