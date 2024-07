O Vício |Do R7

The Boys | Antony Starr e Laz Alonso falam sobre o futuro da série Antony Starr e Laz Alonso, astros de "The Boys", expressaram recentemente o desejo de ter um filme para encerrar a história da série...

‌



A+

A-

The-Boys-Antony-Starr-Laz-Alonso

Antony Starr e Laz Alonso, astros de "The Boys", expressaram recentemente o desejo de ter um filme para encerrar a história da série. Os atores estão animados com as possibilidades futuras e aguardam ansiosamente por novidades sobre o projeto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Boys | Antony Starr e Laz Alonso querem um filme para encerrar a história

• Alexandra Daddario, de The White Lotus, anuncia gravidez do primeiro filho

• Micronautas | Série animada está pronta há anos, revela produtor