The Boys | Jack Quaid elogia roteiro da 5ª temporada: “Intenso” Atualmente em produção na Amazon O post The Boys | Jack Quaid elogia roteiro da 5ª temporada: “Intenso” apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 23/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 23/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jack Quaid e Antony Starr em The Boys

Jack Quaid retornará como Hughie Campbell na quinta e última temporada de The Boys, e durante participação no tapete vermelho do SAG-Awards, elogiou Erik Kripke e o roteiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries para mais detalhes sobre as expectativas da nova temporada!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Terror Inc. | Roteiristas da série paralisada do MCU são revelados

Retorno dos Defensores da Netflix ao MCU é “inevitável”, diz chefe da Marvel TV

Diretores revelam diferenças entre Loki, Cavaleiro da Lua e Demolidor: Renascido