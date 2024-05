O Vício |Do R7

The Boys | Novidades sobre Jared Padalecki na série O criador de "The Boys" já está discutindo um possível papel para Jared Padalecki na série. A notícia tem deixado os fãs animados...

Alto contraste

A+

A-

Jared Padalecki The Boys

O criador de "The Boys" já está discutindo um possível papel para Jared Padalecki na série. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de ver o ator em um novo projeto. Jared é conhecido por seu trabalho em outras produções de sucesso e sua presença em "The Boys" certamente traria uma nova dinâmica à trama.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Boys | Criador já discute papel para Jared Padalecki na série

• Taylor Swift pode interpretar a Loira Fantasma no MCU, diz rumor

• X-Men ’97 | Diretor aborda questionamento sobre Pantera Negra



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.