O Vício |Do R7

The Boys: Revelações impactantes sobre a Luz-Estrela The Boys está de volta com mais revelações surpreendentes sobre a Luz-Estrela. O novo episódio promete agitar os fãs com reviravoltas...

Alto contraste

A+

A-

The Boys: Revelações impactantes sobre a Luz-Estrela

The Boys está de volta com mais revelações surpreendentes sobre a Luz-Estrela. O novo episódio promete agitar os fãs com reviravoltas inesperadas e muita ação. A trama continua a surpreender e manter os espectadores ansiosos por mais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Boys revela poder secreto da Mana Sábia

• The Boys faz revelações impactantes sobre a Luz-Estrela

• The Boys revela detalhes inéditos da origem do Capitão Pátria



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.