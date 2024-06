The Boys | Última temporada confirmada

O Vício |Do R7

The Boys e Gen V

A quinta temporada de The Boys foi confirmada como a última, trazendo um desfecho emocionante para os fãs da série. Com reviravoltas surpreendentes e muita ação, a produção promete fechar com chave de ouro a história dos super-heróis mais controversos da televisão.

