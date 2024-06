The Boys: Vilão importante está de volta na 4ª temporada A quarta temporada de The Boys promete grandes emoções com o retorno de um vilão importante. A notícia deixou os fãs da série animados...

Alto contraste

A+

A-

The-Boys-vilão-importante

A quarta temporada de The Boys promete grandes emoções com o retorno de um vilão importante. A notícia deixou os fãs da série animados com as possibilidades que isso pode trazer para o enredo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Boys faz piada com Batman de Matt Reeves

• The Boys | 4ª temporada confirma retorno de vilão

• The Boys confirma destino trágico de personagem importante



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.