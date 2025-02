The Flash | Grant Gustin não descartaria revival da série Ator revela condição para envolvimento em potencial projeto O post The Flash | Grant Gustin não descartaria revival da série apareceu... O Vício|Do R7 12/02/2025 - 08h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 08h45 ) twitter

Grant Gustin na série The Flash

O universo DC continua sendo uma grande aposta para Grant Gustin, protagonista da série The Flash, que está revelando interesse em retornar para um potencial revival do programa de TV.

Para saber mais sobre as declarações de Grant Gustin e o futuro de The Flash, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

