The Last of Us | 2ª temporada trará conteúdo "brutal" cortado do jogo Série retorna em abril O post The Last of Us | 2ª temporada trará conteúdo "brutal" cortado do jogo apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 22h26 )

Joel de The Last of Us

Neil Druckmann confirmou que a segunda temporada de The Last of Us trará conteúdo que acabou sendo cortado de The Last of Us Part 2, descrito como "brutal".

Para mais detalhes sobre essa nova temporada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

