The Last of Us | Co-criador da série aborda situação da 3ª temporada

The Last of Us

The Last of Us já foi renovada para uma terceira temporada, mas o co-criador Craig Mazin afirmou que ainda não iniciou a escrita dos novos episódios. Em entrevista ao GamesRadar+, Mazin brincou: “Estou um pouco cansado. Tenho trabalhado sete dias por semana nos últimos meses para finalizar a mixagem, e ainda há alguns efeitos visuais que preciso aprovar nos próximos dias para o episódio final. Então, ainda não terminei propriamente a segunda temporada.”

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre The Last of Us!

