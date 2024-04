The Last of Us: Confira imagens inéditas do local crucial da 2ª temporada

Bella Ramsey como Ellie em The Last of Us

Os fãs de The Last of Us podem se preparar para uma nova temporada repleta de emoções. Imagens inéditas foram divulgadas recentemente, revelando um local crucial para a trama da segunda temporada. A série, que é baseada no famoso jogo de videogame, promete trazer ainda mais suspense e ação para os espectadores.

Quer descobrir mais detalhes sobre esse local importante e o que ele representa para a história de The Last of Us? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício e mergulhe de cabeça nesse universo incrível!

