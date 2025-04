The Last of Us | Criador da série reflete grande desafio em gravar trágica cena da 2ª temporada Craig Mazin admite qual foi a parte mais difícil de filmar cena do 2º episódio da nova temproada O post The Last of Us | Criador da...

O Vício|Do R7 22/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 07h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share