The Umbrella Academy: A Última Temporada e Seus Desafios Críticos A última temporada de The Umbrella Academy chegou ao Rotten Tomatoes com a pior aprovação da série, levantando questões sobre a recepção... O Vício|Do R7 08/08/2024 - 18h17 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h17 )



Elenco de The Umbrella Academy em última temporada

A última temporada de The Umbrella Academy chegou ao Rotten Tomatoes com a pior aprovação da série, levantando questões sobre a recepção do público e da crítica. O que será que aconteceu com os personagens que conquistaram tantos fãs ao longo das temporadas anteriores?

