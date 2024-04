The Walking Dead: Daryl Dixon | Novidades sobre a 2ª temporada

Carol em Daryl Dixon Carol em Daryl Dixon (O Vício - Séries)

Recentemente, foi divulgada uma nova informação sobre a tão aguardada 2ª temporada de The Walking Dead, focada no personagem Daryl Dixon. A janela de lançamento para os novos episódios promete trazer reviravoltas emocionantes e muita ação para os fãs da série. Acompanhe as novidades e prepare-se para mais uma temporada cheia de suspense e adrenalina!

