The Walking Dead: Dead City chega ao Brasil com novidades

Alto contraste

A+

A-

Audiência de Dead City Audiência de Dead City (O Vício - Séries)

The Walking Dead: Dead City será exibida no Brasil pelo Prime Video, trazendo consigo muitas novidades e surpresas para os fãs da série. Com uma audiência fiel, a chegada do novo spin-off promete agitar o cenário televisivo nacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Contos de Walking Dead ganha casa para exibição no Brasil

• The Walking Dead: Dead City será exibida no Brasil pelo Prime Video

• John Wick | Lionsgate confirma nova série da franquia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.