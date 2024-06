O Vício |Do R7

The Walking Dead: Norman Reedus fala sobre futuro de Daryl Dixon Norman Reedus, o ator que interpreta Daryl Dixon em The Walking Dead, indicou recentemente a possibilidade de uma 4ª temporada para...

Daryl Dixon em sua série de The Walking Dead

Norman Reedus, o ator que interpreta Daryl Dixon em The Walking Dead, indicou recentemente a possibilidade de uma 4ª temporada para o personagem. Em uma entrevista exclusiva, Reedus compartilhou insights sobre o futuro do icônico sobrevivente do apocalipse zumbi.

