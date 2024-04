The Walking Dead | Produtor sugere crossover entre séries derivadas

Alto contraste

A+

A-

Rick e Michonne em The Walking Dead Rick e Michonne em The Walking Dead (O Vício - Séries)

O universo de The Walking Dead está prestes a ganhar um novo rumo! O produtor da série, em uma recente entrevista, sugeriu a possibilidade de um crossover entre as séries derivadas. A ideia é reunir os personagens mais queridos dos fãs em uma única produção, criando um evento épico para os amantes do apocalipse zumbi.

Quer saber mais sobre essa novidade empolgante? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício.

Leia mais em Séries - O Vício

• The Walking Dead | Produtor quer crossover entre séries derivadas

• One Piece | Ator de Luffy sugere adaptação da Saga de Alabasta

• Pinguim | Gravações da série da DC são concluídas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.