The Walking Dead: The Ones Who Live - Imagens inéditas revelam o futuro da série

Rick em The Walking Dead The Ones Who Live

The Walking Dead está de volta com novidades! Imagens inéditas do episódio "The Ones Who Live" foram divulgadas, revelando detalhes surpreendentes sobre o futuro da série. Na foto, podemos ver Rick em uma situação de extrema tensão, o que indica que grandes desafios estão por vir para os sobreviventes.

Descubra o que aguarda Rick e seus amigos em The Walking Dead: The Ones Who Live!

