The White Lotus: Produção da 3ª temporada é iniciada

Alto contraste

A+

A-

The-White-Lotus-3ª-temporada The-White-Lotus-3ª-temporada (O Vício - Séries)

A aclamada série "The White Lotus" está prestes a retornar com sua terceira temporada. A produção da aguardada continuação foi oficialmente iniciada, prometendo trazer mais momentos de suspense, drama e reviravoltas para os fãs. A trama, que se passa em um luxuoso resort, conquistou o público e a crítica com suas histórias envolventes e personagens cativantes.

Agora, os fãs podem se preparar para mergulhar em uma nova temporada cheia de mistérios e intrigas. A série promete explorar novos acontecimentos e revelações chocantes, mantendo seu estilo único e envolvente. Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa nova temporada, consulte a matéria completa no site Séries - O Vício e se prepare para mais uma dose de suspense e emoção.

Leia mais em Séries - O Vício

• The White Lotus | Começa a produção da 3ª temporada

• Avatar | Netflix mostra Rei Bumi em teaser inédito da série

• Estrelas de One Piece da Netflix revelam seu relacionamento com Eiichiro Oda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.