The Witcher | Começam as gravações da 5ª e última temporada da série da Netflix

Liam Hemsworth The Witcher

Mesmo antes da estreia da quarta temporada, a quinta e última temporada de The Witcher, série da Netflix, já está em produção. De acordo com o site Redanian Intelligence, conhecido por suas informações precisas sobre a série, as filmagens começaram na Cidade do Cabo, África do Sul.

