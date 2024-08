Tragédia nos Bastidores: Disney Enfrenta Multa Após Acidente Fatal A Disney foi multada após a morte de um membro da equipe de produção durante as filmagens de Magnum. O incidente levanta questões... O Vício|Do R7 23/08/2024 - 23h30 (Atualizado em 23/08/2024 - 23h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Episódios de Magnum

A Disney foi multada após a morte de um membro da equipe de produção durante as filmagens de Magnum. O incidente levanta questões sobre a segurança nas produções cinematográficas e a responsabilidade das grandes empresas no cuidado com seus funcionários.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Magnum | Disney é multada por morte de membro da equipe de produção

• Meli+ anuncia aumento de preço e mudanças no benefício do Disney+

• Nova arte oficial de Caverna do Dragão confirma destino do grupo