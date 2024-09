Trailer completo de Citadel: Diana revela novos detalhes Estreia está confirmada para 10 de outubro O post Citadel: Diana ganha trailer completo e detalhes oficiais apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 11/09/2024 - 11h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h02 ) ‌



Trailer de Citadel Diana

Com a estreia confirmada para 10 de outubro no catálogo do Prime Video, a série Citadel: Diana recebeu um trailer completo, acompanhado de outros detalhes oficiais.

