Trailer da terceira temporada de What If…? traz Tempestade erguendo o Mjolnir
O Vício|Do R7 11/11/2024 - 15h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h31 )

Tempestade erguendo o Mjolnir

O trailer da terceira temporada de What If...? trouxe um momento já visto nos quadrinhos: Tempestade erguendo o Mjolnir do Thor. Confira o momento abaixo:

