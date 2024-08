Trilogia do MCU: O Retorno do Visão em Nova Série A série do Visão completará uma “trilogia” no MCU, trazendo novos desdobramentos para o personagem e sua história. Com isso, os fãs... O Vício|Do R7 23/08/2024 - 17h32 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h32 ) ‌



Filmagens de Vision Quest

A série do Visão completará uma “trilogia” no MCU, trazendo novos desdobramentos para o personagem e sua história. Com isso, os fãs podem esperar uma narrativa que se conecta com os eventos anteriores do universo cinematográfico da Marvel.

‌



