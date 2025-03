Tulsa King | 3ª temporada terá atores de Pacificador e SEAL Team Série é estrelada por Sylvester Stallone O post Tulsa King | 3ª temporada terá atores de Pacificador e SEAL Team apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h07 ) twitter

De acordo com o Deadline, a terceira temporada da série Tulsa King, do Paramount+, contará com a adição de dois novos nomes ao elenco regular: Robert Patrick e Beau Knapp. A produção, criada por Taylor Sheridan e estrelada por Sylvester Stallone, está atualmente em andamento em Atlanta e Oklahoma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

