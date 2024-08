Ultron Está de Volta: James Spader Retorna em Nova Série da Disney+ James Spader voltará como Ultron na série do Disney+, trazendo de volta um dos vilões mais icônicos do universo Marvel. A expectativa... O Vício|Do R7 23/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Volta de Ultron

James Spader voltará como Ultron na série do Disney+, trazendo de volta um dos vilões mais icônicos do universo Marvel. A expectativa é alta entre os fãs, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre a trama e o papel do personagem na nova produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Visão | James Spader voltará como Ultron na série do Disney+

• O Exterminador do Futuro: Zero | Showrunner comenta ambientação do anime no Japão

• Netflix divulga vídeo com seus próximos animes e séries animadas