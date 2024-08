Vazamento do Trailer do Demolidor Agita Fãs Após D23 Expo Após a D23 Expo, o trailer oficial da nova série do Demolidor vazou, deixando os fãs em polvorosa. A expectativa em torno do retorno... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 01h35 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h35 ) ‌



Demolidor e Justiceiro, de Jon Bernthal

Após a D23 Expo, o trailer oficial da nova série do Demolidor vazou, deixando os fãs em polvorosa. A expectativa em torno do retorno do herói é enorme, especialmente com a presença do Justiceiro, interpretado por Jon Bernthal.

