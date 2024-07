Victoria Neuman e Capitão Pátria em The Boys No teaser oficial do último episódio da 4ª temporada de The Boys, somos surpreendidos com a presença marcante de Victoria Neuman...

Victoria Neuman e Capitão Pátria em The Boys

No teaser oficial do último episódio da 4ª temporada de The Boys, somos surpreendidos com a presença marcante de Victoria Neuman e Capitão Pátria. A tensão entre os personagens promete atingir níveis ainda mais altos, deixando os fãs ansiosos para descobrir o desfecho dessa trama eletrizante.

