Visão | Série terá diretores de Star Trek e Periféricos Filmagens começam nas próximas semanas

Série Visão MCU

De acordo com relatório do Nexus Point News, a aguardada série do Visão, uma continuação dos eventos de WandaVision e Agatha Desde Sempre, recebeu múltiplos diretores em sua equipe criativa.

