Waller | DC Studios começou a etapa de escalação do elenco para a série, diz rumor

Viola Davis como Amanda Waller, em Pacificador

De acordo com o insider Daniel Richtman, a DC Studios já iniciou a etapa de escalação do elenco de Waller, uma de suas próximas séries. É esperado que múltiplos personagens da organização Xeque-Mate apareçam na série. As gravações devem começar ainda este ano.

Para mais detalhes sobre essa nova série e suas expectativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

