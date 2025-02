Waller | Série teve problemas no desenvolvimento, diz DC Studios Roteiros ainda não estavam no ponto O post Waller | Série teve problemas no desenvolvimento, diz DC Studios apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h08 ) twitter

Waller da DC

Em uma recente coletiva de imprensa (via Hollywood Reporter), o co-CEO da DC Studios, Peter Safran, admitiu que a série de Waller passou por alguns problemas no desenvolvimento, fazendo com que perdesse um pouco de prioridade no estúdio.

Para mais detalhes sobre os desafios enfrentados pela série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

