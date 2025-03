Wandinha | Jenna Ortega elogia participação especial de Lady Gaga na 2ª temporada Atriz é grande fã da cantora O post Wandinha | Jenna Ortega elogia participação especial de Lady Gaga na 2ª temporada apareceu primeiro... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h25 ) twitter

Jenna Ortega, protagonista da série Wandinha, não poupou elogios a Lady Gaga, que fará uma participação especial na segunda temporada do derivado da Família Addams da Netflix. Em entrevista ao Indie Wire no SXSW, Ortega expressou sua admiração pela cantora e atriz, descrevendo-a como "a melhor" e "uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhou".

