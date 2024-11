What If…? confirma contagem de episódios da última temporada What If…? confirma contagem de episódios da última temporada O Vício|Do R7 10/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 10/11/2024 - 08h48 ) twitter

What If...?

Durante a D23 Brasil, Brad Winderbaum (Chefe de TV, Streaming e Animação da Marvel Studios) confirmou a contagem de episódios para a terceira e última temporada de What If...?, estreando no dia 22 de dezembro no catálogo do Disney+.

