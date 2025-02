What If…? | Veja arte conceitual da variante do Homem-Aranha do episódio final Uma versão de 6 braços O post What If…? | Veja arte conceitual da variante do Homem-Aranha do episódio final apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

What If…? | Veja arte conceitual da variante do Homem-Aranha do episódio final

A Marvel Studios brincou com as possibilidades no episódio final de What If…?, mostrando um vislumbre de uma variante de 6 braços do Homem-Aranha. Agora, o visual dela pode ser visto mais claramente graças a uma arte conceitual. Veja:

Para mais detalhes e imagens incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

O Agente Noturno | 2ª temporada recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes

Lanternas | Detalhes inéditos da série podem ter sido revelados

O Agente Noturno retorna com grande audiência na Netflix